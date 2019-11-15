Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что намерен избавиться от Украины. По словам президента, ему не нужна будет помощь Незалежной на предстоящих выборах.

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что намерен избавиться от Украины. По словам президента, ему не нужна будет помощь Незалежной на предстоящих выборах.Американский лидер намерен обойти своего главного соперника – Джо Байдена – самостоятельно. С таким заявлением мужчина выступил перед своими сторонниками в штате Луизиана. Трамп подчеркнул, что ему уже довелось обставить династию Бушей, победить династию Клинтонов, а после одержать вверх "над весьма жуликоватой группой Обамы". Уж почему он назвал так сторонников своего предшественника – не ясно.Тем не менее, действующий президент Соединенных штатов отметил, что помощь Киева в выборах ему не потребуется. Стоит отметить, что ранее разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда с Зеленским. Тогда Трамп якобы попросил Владимира помощи в расследовании против сына своего основного оппонента, сообщает .Правда, теперь же амбициозный глава Белого дома заявил следующее: "Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю". Заметим, что вмешательство иного государства в выборы Америки недопустимо. Впрочем, несложно предположить, что если в ноябре 2020 года вновь победу одержит Трамп, всю вину постараются переложить на российских хакеров, как это было ранее.14 Ноя 2019 в 8:05 PSTДональд также рассказал, что республиканцы попросили его сохранить процедуру импичмента, которую инициировала демократическая партия. Доводом сторонников Трампа стал тот факт, что влияние республиканцев в США растет на фоне происходящего в стране.В ходе своего выступления в Луизиане действующий президент Америки не смог удержаться от резких слов в сторону своих противников. Он раскритиковал демократов, назвав их "безумными" и "сумасшедшими". Он также нелестно высказался и в отношении "левых радикалов и их партнеров из СМИ".