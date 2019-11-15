Бывшего президента Боливии Эво Моралеса следует привлечь к суду, если он вернется в страну. Об этом заявил временный президент Боливии Жанин Аньес. По ее словам, Моралес трусливо сбежал из страны.

Бывшего президента Боливии Эво Моралеса следует привлечь к суду, если он вернется в страну. Об этом заявил временный президент Боливии Жанин Аньес.По ее словам, Моралес трусливо сбежал из страны. Кроме того, он нарушил условия предоставления убежища, продолжая активно участвовать в политике, сообщает "Интерфакс"."Он знает, что должен держать ответ перед судебной системой нашей страны", — сказала Аньес.Ранее Аньес заявляла, что сторонники "Движения к социализму" Моралеса смогут принять участие во всеобщих выборах, однако лидеры движения к выборам допущены не будут.Между тем Моралес поздравил своих соратников по партии с избранием на посты председателей верхней и нижней палат парламента страны — Палаты сенаторов и Палаты депутатов, передает ТАСС. Также он выразил "признательность храброму народу, который осуждает переворот и защищает демократию вместе с общественными организациями любимой Боливии".Моралес сейчас находится в Мексике, которая предоставила ему убежище. Приход к власти Аньес он назвал государственным переворотом.