Турецкие ожидают, что президент Российской Федерации Владимир Путин прибудет в страну в первую неделю января 2020 года.

Турецкие ожидают, что президент Российской Федерации Владимир Путин прибудет в страну в первую неделю января 2020 года.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.12 ноября пресс-секретарь руководителя российского государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в январе 2020 года во время церемонии, посвященной завершению работ по проекту газопровода "Турецкий поток".