Смерть основателя Белых касок и действия западных спецслужб на территории Сирии, кража нефтяных запасов и отношения с США. Об этом и не только рассказал президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью каналу Россия 24 и агентству РИА Новости. Смотрите полную версию интервью.

Смерть основателя "Белых касок" и действия западных спецслужб на территории Сирии, кража нефтяных запасов и отношения с США. Об этом и не только рассказал президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью каналу "Россия 24" и агентству РИА Новости. Смотрите полную версию интервью.По мнению сирийского президента, США пытаются мешать переговорам Дамаска с курдами на фоне операции Турции, начатой 9 октября 2019 года."Хочу уточнить: большая часть курдов — патриоты, которые поддерживают свою страну и сирийский народ, как и другие этнические группы, — подчеркнул Башар Асад. — Но эти группы, будь то курдские, арабские или, может быть, другие, действуют по указанию американцев, ведя с ними непрерывный диалог".Башар Асад рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости и телеканала "Россия 24", что после возвращения сирийской армии на северо-восток Сирии Дамаск пытается убедить их в том, что стабильность будет тогда, когда мы все будем соблюдать сирийскую конституцию, поскольку конституция выражает волю народа.Президент Сирии считает, что после турецкого вторжения появился прогресс в переговорах с разными этническими группами. При этом Россия, по мнению Асада, играет важную роль в этом вопросе. Но при решении вопросов в Сирии не получается идти только вперед."Иногда мы идем вперед, а иногда делаем шаг назад по разным причинам. Одна из этих причин — давление США на вооруженные группировки в Сирии, чтобы те не соглашались с сирийским правительством, и это ожидаемо", — поясняет Башар Асад.Сейчас в Сирии больше оптимизма: после девяти лет войны, вероятно, большая часть населения осознали важность единения с властью, несмотря на наличие политических разногласий. Он призывает курдские военизированные формирования влиться в состав сирийской армии, чтобы совместно контролировать территорию Сирии и оказывать отпор турецким захватчикам. Сейчас курды не готовы присоединяться к сирийской армии и намерены сохранить при себе оружие в данных регионах, отметил Асад, но переговоры с ними продолжаются. Это является верной и правильной позицией для возвращения территорий, потерянных на севере Сирии, подчеркивает президент страны."Если ты не согласен с правительством и правящей партией — это другой вопрос. Но задача любого государства в мире — консолидировать все общество, и мы движемся в этом направлении", — добавляет в интервью Асад.Действия Турции на северо-востоке Сирии могут привести к этническому конфликту, заявил президент Сирии Башар Асад."Никто не верит, что Турция хочет вернуть три миллиона сирийских беженцев в этот район. Это – гуманитарная вывеска для создания иллюзии, — продолжил президент Сирии. — Если бы она даже хотела сделать это, то это абсурд, ведь такое развитие событий приведет к конфликту между собственниками земель, проживающими в местных городах и деревнях людьми, владельцами недвижимости и сельскохозяйственных угодий и новыми поселенцами, потому что законные жители этих районов не поступятся своими правами в отношении своих территорий. Это означает, что такой конфликт будет иметь этнический характер".Основная цель турок, опасается сирийский президент, это привести на эти земли террористов, которые были разбиты на территории Сирии, вместе с их семьями для того, чтобы они сформировали новое радикализированное общество по лекалам, которые представляет Реджеп Тайип Эрдоган. В этом заключается его реальная цель, уверен Асад.Все нацеленные на дестабилизацию Сирии сценарии Башар Асад отвергает."Война в Сирии закончится не с новой конституцией, а после победы над терроризмом", — пояснил Башар Асад.Дамаск будет ставить в ООН вопрос о хищении сирийской нефти. Сирия потребует компенсацию от США за хищения нефти у республики, пояснил Башар Асад."Конечно, это естественно, но я, вы и многие в мире знают, что ООН не существует, потому что не существует международного права. Все поданные в ООН жалобы лежат на полках, так как это полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы, — заявил Асад. — Мы сейчас живем в мире, похожем на лес, он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после нее. Поэтому мы направим жалобы – но они останутся на полках".До начала войны Сирия не только полностью обеспечивала себя нефтью, но и экспортировала легкую сирийскую нефть, похожую на российский Urals, в Европу. Около 90% сирийской нефтедобычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который сейчас контролируют союзные США курдские отряды "Сирийских демократических сил" и американская армия с частными военными компаниями. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии, ответят силой на любые попытки взять их под контроль.Нефть была главной причиной для Вашингтона, чтобы начать военную операцию в этом регионе. Но присутствие США в Сирии может вызвать военное сопротивление, как в Ираке, предупреждает президент Башар Асад.Ответил Башар Асад и на вопрос Евгения Поддубного о том, продолжает ли он сам водить машину.Целью террористов, ответил сирийский президент, было оказание психологического давления на людей и создание страха в Сирии."Когда страх возникает у чиновника, то и граждане начинают бояться", — продолжил глава сирийского государства.Башар Асад признался, что лично водит автомобиль, так как не любит демонстрировать признаки власти."Я полагаюсь на себя, я всегда водил автомобиль. Я ничего не менял и предпочел свои привычки оставить и на этом посту, а не приобрести признаки этого поста, — признался Башар Асад. — Это был мой принцип до войны. Он не менялся до войны, ни изменился и во время военных действий и не будет изменен и после них. Ни терроризму, ни чему-то еще не удастся изменить мои привычки и мою связь с народом".Чиновнику нужно быть максимально близким к людям, а не изолированным от них, сделал вывод Башар Асад.