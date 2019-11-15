Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. 51-летний бизнесмен сменил на этой должности Николая Левникова.

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. 51-летний бизнесмен сменил на этой должности Николая Левникова."Хачатурянц был рекомендован судейским комитетом на пост руководителя организации. Сегодня исполком поддержал эту кандидатуру", – цитирует ТАСС главу РФС Александра Дюкова.Отметим, что Хачатурянц в июне 2019 года вошел в состав судейского корпуса РФС.