Оксана Самойлова мать-героиня трех прекрасных ребятишек. Сейчас девушка намерена рожать четвертый раз, и врачи уже вовсю готовят супругу Джигана к новой смертельно опасной операции.

Оксана Самойлова мать-героиня трех прекрасных ребятишек. Сейчас девушка намерена рожать четвертый раз, и врачи уже вовсю готовят супругу Джигана к новой смертельно опасной операции.На своей странице в социальной сети "Инстаграм" в разделе сториз Оксана устроила серию ответов на вопросы поклонников. Так девушка призналась, что намерена рожать в четвертый раз через кесарево сечение. Ранее три ненаглядных чада знаменитой пары появились на свет этим же методом, и врачи всерьез обеспокоены, что следующая по счету операция может стать для Самойловой фатальной.Впрочем, девушка поспешила успокоить фанатов. Она отметила, что в современном мире вполне возможно не только четвертое, но и пятое, и шестое кесарево сечение. Да, нельзя исключить того, что это действительно небезопасно для жизни будущей мамочки, однако квалифицированные специалисты способны провести подобную операцию без серьезных последствий. Сама Оксана надеется, что все пройдет хорошо.Новость дополняется