Биатлонистка Светлана Миронова добилась победы в первой контрольной гонке отборочного этапа, который проходит в Тюмени. По итогам отбора будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Биатлонистка Светлана Миронова добилась победы в первой контрольной гонке отборочного этапа, который проходит в Тюмени. По итогам отбора будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.Миронова преодолела 7,5 километра за 24 минуты 20,4 секунды, допустив один промах на огневом рубеже. Второй результат дня показала Тамара Воронина (+2,5, 1 промах). Тройку лучших в спринте замкнула Кристина Резцова (+24,7, 1 промах).Вторая женская спринтерская гонка состоится 16 ноября. Отметим, что отбор в Тюмени пропускает Екатерина Юрлова-Перхт, гарантировавшая себе место в сборной России на первых этапах Кубка мира по итогам прошедшего сезона.