Госдума приняла в окончательном чтении закон, который дает российским детям преимущественное право на зачисление в ту начальную школу или детский сад, где уже учатся их родные братья и сестры

Госдума приняла в окончательном чтении , который дает российским детям преимущественное право на зачисление в те начальную школу или детсад, где уже учатся их родные братья и сестры.Норму, о которой идет речь, заложат в законопроект, который уже находится в Госдуме. Сейчас школы и детские сады должны в приоритетном порядке принимать детей, живущих на закрепленных за образовательными учреждениями территориях. Но часто бывает так, что мест не хватает, поэтому братья и сестры посещают разные школы и детские сады. Законодатели считают, что дети из одной семьи должны иметь возможность получать образование в одной школе, сообщает