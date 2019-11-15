Обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова сегодня привезли на место преступления в его квартиру для проведения следственных действий.

Обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова сегодня привезли на место преступления в его квартиру для проведения следственных действий. На кадрах оперативной съемки видно, что обвиняемый был одет в бронежилет и каску, передает РИА Новости. Кроме того, для следственного эксперимента использовался манекен.63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколо застрелил свою возлюбленную, 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября после крупной семейной ссоры. По некоторым данным, он четыре раза выстрелил ей в голову.9 ноября мужчина решил избавиться от тела, распилив его на части. В тот же день его вытащили из Мойки, куда он в состоянии алкогольного опьянения упал вместе с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки. Голова убитой была найдена в квартире обвиняемого, а тело через несколько дней обнаружили в речке Екатерингофке.Суд заключил Соколова под стражу. Из университета он был уволен. Сам обвиняемый признался в содеянном и попросил для себя самой строгой меры наказания.