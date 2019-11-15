Ольга Бузова намерена покорить Евровидение. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 выступила с заявлением на своем сольном концерте.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-11-2019-buzova-zayavila-o-svoem-uchastii-na-evrovidenii.html" target="_blank">Бузова заявила о своем участии на Евровидении</a> - Ольга Бузова намерена покорить Евровидение. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 выступила с заявлением на своем сольном концерте.
[url=https://33live.ru/novosti/15-11-2019-buzova-zayavila-o-svoem-uchastii-na-evrovidenii.html]Бузова заявила о своем участии на Евровидении[/url] - Ольга Бузова намерена покорить Евровидение. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 выступила с заявлением на своем сольном концерте.