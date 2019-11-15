Ольга Бузова намерена покорить Евровидение. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 выступила с заявлением на сольном концерте.

Ольга Бузова намерена покорить "Евровидение". Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" выступила с заявлением на сольном концерте.Накануне, 14 ноября, в зале "Известия Hall" свой концерт "Под звуки поцелуев" дала Ольга Бузова. Поющая ведущая телепроекта "Дом-2" со сцены заявила, что намерена покорить Международный музыкальный конкурс "Евровидение". Объявление артистки было снято на камеру и выложено на официальной страничке издания в социальной сети "Инстаграм"."Это мой первый англоязычный трек. Это было в 2017 году. И я уверяю вас, что это не последняя моя песня на английском языке. Следующую песню на английском я буду петь на "Евровидении"!" – объявила Ольга Бузова под одобрительный рев фанатов.В подписи издание указало, что поющая ведущая намерена отправиться на конкурс в следующем, 2020, году. Хотя сама исполнительница, если исходить из записи, ничего про конкретные даты не говорила. Так что точно неизвестно, когда именно собралась на "Евровидение".14 Ноя 2019 в 11:15 PSTСудя по комментариям, к кандидатуре звезды "Дома-2" отнеслись с одобрением. Правда, все равно с примесью скепсиса (но это скорее относится и к самому конкурсу, его репутации и победителям). "Бузова даешь победу😂💜 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Учитывая , кто там обычно побеждает, у неё есть все шансы , если только она пол сменит", "Пусть едет, она в формате этого шоу ...", "Интересно будет посмотреть", – высказались пользователи Сети.Напомним, что в этом году победителем "Евровидения" стал представитель Голландии Дункан Лоуренс с песней Arcade. Поэтому, по правилам конкурса, следующее песенное соревнование пройдет в Нидерландах в мае 2020 года. Громкое музыкальное событие состоится в Роттердаме, передает .