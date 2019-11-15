Представители управления шерифа округа Лос-Анджелес сообщили, что стрельбу в школе американского города Санта-Кларита открыл 16-летний учащийся. В результате нападения были ранены пять человек, двое из которых - 16-летняя девушка и 14-летний юноша - впоследствии умерли в больнице.

Представители управления шерифа округа Лос-Анджелес сообщили, что стрельбу в школе американского города Санта-Кларита открыл 16-летний учащийся. В результате нападения были ранены пять человек, двое из которых — 16-летняя девушка и 14-летний юноша — впоследствии умерли в больнице. Ранее сообщалось об одном погибшем.Всего прибывшие на место происшествия сотрудники местных правоохранительных органов обнаружили шестерых раненых, среди которых был и нападавший, выстреливший себе в голову из пистолета до приезда полиции, передает ТАСС.Отмечается, что у открывшего огонь учащегося школы в четверг, 14 ноября, был день рождения, ему исполнилось 16 лет. До сих пор не выяснено, какими мотивами руководствовался злоумышленник. Сейчас правоохранители допрашивают мать подозреваемого и его подругу, в расследовании принимают участие сотрудники ФБР.Президент США Дональд Трамп передал глубокие соболезнования родственникам жертв, а также всем жителям города Санта-Кларита, — сообщил вице-президент США Майкл Пенс. Он высоко оценил то обстоятельство, что местные органы власти очень оперативно отреагировали на трагедию, что спасло жизни людей.