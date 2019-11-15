Максим Абрамов - особенный мальчик. Он потерял две ноги, когда ему было полтора года, но это не мешает ему увлекаться скейтбордингом. Мальчика знают не только в Санкт-Петербурге, но и по всему миру. Теперь он принимает участие в Синей птице, выступая вместе с братьями Гусевыми.

Саше Гусеву десять лет — это самый юный участник отборочных соревнований по скейтбордингу к Олимпийским играм. В родной столице Сашу не застать — только в 2019 году он участвовал в международных турнирах в Швеции, США, Испании и Бразилии.Успехами Саши вдохновляется младший брат Сережа, которому семь лет. Мальчик тоже решил стать скейтбордистом. Братья не конкурируют, а помогают друг другу.Осенью 2018 на этапе Кубка мира по скейтбордингу в Москве Гусевы познакомились с мальчиком из Санкт-Петербурга Максимом Абрамовым. Организаторы соревнований предложили им вместе подготовить номер для показательных выступлений.Новый друг братьев Гусевых оказался особенным. Максим Абрамов выполняет сложнейшие трюки на скейтборде, хотя у него нет обеих ног... По словам мальчика, когда он "летит" на скорости, то чувствует себя птицей, у него словно крылья вырастают. Любимое занятие Максима позволило ему стать самым популярным скейтером Петербурга, но трюки мальчика знают во всем мире.Ноги мальчик потерял при пожаре, когда ему было полтора года. Родная мать от сына отказалась, и сегодня Максим живет в приемной семье.На съемки программы "Синяя птица" Абрамов приехал вместе с мамой Инной, сестрой Наташей и тренером Павлом Мушкиным. На вопросы о внимании Максим ответил следующим образом:— Тебе нравится, когда восхищаются тобой?— Конечно. Кому же это не нравится?— Что ты чувствуешь?— Мне даже от радости хочется плакать.— А почему еще мальчики плачут?— Им грустно или их обижают, например.На вопрос о том, обижали ли Максима самого, он ответил "да". По словам мальчика, это много кто делал. Сам Абрамов мог бы "дать в лоб" своим обидчикам, но шутливо ответил, что вряд ли до головы достанет.При этом у Максима много друзей. Он считает, что дружба — это честность, доброта, щедрость.Максим рассказал, что занятия скейтбордингом для него — это сила и преимущество. Мальчик даже выработал свой девиз: "Без силы в скейтбординге ты просто яйцо. Белое, куриное яйцо".Особенность Максима не мешает ему чувствовать себя супергероем. Сам Абрамов в своем юном возрасте дал совет всем взрослым: "Никогда не сдаваться и быть крутыми".Не пропустите выступление братьев Гусевых и Максима Абрамова в программе "Синяя птица" в воскресенье, 17 ноября, в 18:20 на телеканале "Россия".