В четверг, 14 ноября, в Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 5-м километре трассы Алаторка-Охлебинино автомобиль Chevrolet Niva совершил наезд на двух девочек, которые шли в ..

В четверг, 14 ноября, в Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 5-м километре трассы Алаторка-Охлебинино автомобиль Chevrolet Niva совершил наезд на двух девочек, которые шли в попутном направлении.В результате ДТП одна школьница скончалась. Второй девочке потребовалась помощь врачей. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает .