Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов переведен из изолятора временного содержания в центре Петербурга в СИЗО Кресты в Колпинском районе северной столицы.

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов переведен из изолятора временного содержания в центре Петербурга в СИЗО "Кресты" в Колпинском районе северной столицы.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал адвокат Соколова Александр Почуев.Резонансное уголовное дело началось 9 ноября 2019 года, когда доцента Санкт-Петербургского государственного университета извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились отрезанные женские руки. Позднее при обыске его квартиры были найдены другие человеческие останки.Следствие установило, что жертвой Соколова стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой историк писал совместные научные работы и состоял в личных отношениях.На допросе доцент признался, что 7 ноября после ссоры застрелил девушку из обреза мелкокалиберной винтовки и позднее решил избавиться от тела, расчленив и утопив его.11 ноября Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Соколова на два месяца. При этом подсудимый некоторое время находился в СИЗО временного содержания на период первичных следственных действий. 15 ноября он принял участие в следственном эксперименте, показав на набережной Мойки свои действия. Для безопасности на доцента надели бронежилет и шлем.