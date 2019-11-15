Русская модель Екатерина Дорожко поделилась радостной новостью на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка официально лишилась статуса холостячки.

Русская модель Екатерина Дорожко поделилась радостной новостью на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка официально лишилась статуса холостячки.В аккаунте инстадивы появились свадебные снимки. Ее избранником стал нападающий бразильского футбольного клуба "Палмейрас" Луиз Адриану.На фотографиях новоиспеченные супруги буквально светятся от счастья. На одном из кадров они заливисто смеются и брызгают во все сторону шампанским, на другом спортсмен держит любимую на руках, а на третьем они запечатлены вместе со своими домашними питомцами – с двумя милыми щенками."Можете нас поздравить...❤️🙏🏾", – написала светская львица.Поклонники наперебой стали оставлять всевозможные пожелания молодым людям, сообщает . "Ура!!! Совет да любовь! Гармонии и взаимопонимания! Страсти и позитива", "Ребята, вы потрясающие", "Такие вы милые🥰😘 Счастья вам💑", "Катя, поздравляю! Берегите друг друга!", – писали искренние фанаты."Уже не терпится посмотреть на ваших детишек!", – заявил фолловер.Адриану тоже опубликовал в своем аккаунте фото со свадьбы. "Сегодня был очень важный день, мечта сбылась! Я люблю тебя @dorozhko💍", – публично признался футболист модели в своих чувствах.