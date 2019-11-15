Недавно Ольга Бузова заявила о своем намерении представлять Россию на международном конкурсе Евровидение. Однако эксперт быстро спустил ее с небес на землю.

Недавно Ольга Бузова заявила о своем намерении представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение". Однако эксперт быстро спустил ее с небес на землю.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян рассказал о шансах девушки выступить на конкурсе. По его словам, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст просто не допустит, чтобы Россию представляла Ольга."В 2020 году Евровидение Ольге Бузовой не светит. Я уверен, что Константин Эрнст пошлет на конкурс Панайотова с Киркоровым. Эрнст просто не подпустит Бузову к Евровидению", – отметил эксперт. Он не стал говорить о вокальных способностях Бузовой, однако подчеркнул, что путь ей сейчас перекрыт.По словам Манукяна, Ольга появится на международной сцене не раньше 2021 года. Вадим уверен, что когда на главном телеканале России сменится власть, то певица вполне сможет попробовать свои силы на "Евровидении". Стоит отметить, что она уже вовсю переводит свои песни на английский язык, чтобы сделать из более понятными для зарубежной аудитории.14 Ноя 2019 в 7:11 PST"В 2021 году у нее появятся все шансы представить Россию на Евровидении, когда все перейдет в руки к Олегу Добродееву. Однако там ей уже придется бороться в нешуточной битве с народной кандидаткой Викторией Черенцовой. Я очень жду музыкальный баттл Бузова vs Черенцова. Это будет эпично", – подытожил Манукян.Ранее на одном из своих концертов Ольга , что намерена покорить сердца жюри на международном вокальном конкурсе. Со сцены "Известия Hall" поющая телеведущая высказалась, что хочет попробовать свои силы.