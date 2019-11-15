НАТО – это лучшая система и единственное, что защищает всех, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Так она прокомментировала мнение Эммануэля Макрона, что мозг Североатлантического альянса мертв.

НАТО – это лучшая система и единственное, что защищает всех, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Так она прокомментировала мнение Эммануэля Макрона, что мозг Североатлантического альянса мертв, пишет агентство "Интерфакс".Напомним, ранее Макрон рассказал, что между членами НАТО отсутствует координация по стратегическим вопроса. Особенно, когда речь идет о США или Турции. Французский лидер уверен, что Европа находится на краю пропасти и нужно немедленно усиливать оборону ЕС.В качестве примера Макрон привел ситуацию, когда он узнал о выводе американских военных из Сирии только благодаря сообщениям в Twitter. Более того, глава государства указал на тот факт, что страна-член альянса напала на одного из основных партнеров международной коалиции по борьбе с терроризмом.