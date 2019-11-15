Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором трех забитых мячей в ворота сборной Литвы в матче девятого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Португалия победила соперника со счетом 6:0.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором трех забитых мячей в ворота сборной Литвы в матче девятого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Португалия победила соперника со счетом 6:0.Помимо капитана Португалии забитыми голами также отличились полузащитники Пицци и Бернарду Силва, а также нападающий Гонсало Пасьенса. Впрочем, после девяти игр португальцы пока не обеспечили себе место на Евро-2020.И причина этого является сборная Сербии, которая также сохраняет шансы на прямой выход в финальную часть чемпионата Европы. В матче девятого тура сербы не без труда обыграли Люксембург – 3:2. Дублем отметился Александр Митрович, а победный гол у Неманьи Радоньича.После девяти туров у Португалии 14 очков и второе место, Сербия же с 13 баллами идет следом, на третьей строчке. Первое место безоговорочно занимает Украина – у нее 19 очков и ранее уже завоеванная путевка на Евро-2020.Как и Сербия, непростую победу одержала Франция, на своей поле встречавшаяся с Молдавией. Гости уже в первые десять минут организовали гол в исполнении Вадима Рацы. Но французы перевернули игру благодаря голам Рафаэля Варана и Оливье Жиру с пенальти.Франция еще накануне гарантировала себе место в финальном этапе Евро-2020. В этом ей помогла сборная Турции, также вышедшая на главный футбольный турнир континента среди сборных команд.