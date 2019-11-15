В Сети опубликованы кадры впечатляющей аварии, произошедшей неподалеку от столицы Словении. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и отправил фуру в полет с 20-метровой высоты. В результате инцидента погиб дальнобойщик из Венгрии.

Камера наблюдения запечатлела момент серьезной аварии, произошедшей в минувшую среду, 13 ноября, на трассе в окрестностях Любляны.На записи видно, как водитель малолитражного автомобиля Opel Corsa не справился с управлением и врезался в попутную фуру.После столкновения дальнобойщик потерял контроль над грузовиком, врезался в ограждение и свалился с путепровода.Как сообщают СМИ, в результате падения с 20-метровой высоты 53-летний водитель фуры из Венгрии получил фатальные травмы. Он оказался единственным пострадавшим в этом ДТП.