Третья ракетка мира Роджер Федерер стал полуфиналистом Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который прохоит в Лондоне. В заключительном матче группового этапа швейцарец обыграл серба Новака Джоковича.

Третья ракетка мира Роджер Федерер стал полуфиналистом Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который прохоит в Лондоне. В заключительном матче группового этапа швейцарец обыграл серба Новака Джоковича.Федерер смотрелся предпочтительнее второго номера мирового рейтинга и одержал победу заслуженно. Джокович был менее стабилен и допускал много ошибок, следствием чего стала победа швейцарца по итогам двух сетов – 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 14 минут.Для Федерера эта победа над Джоковичем стала первой с 2015 года и ключевой в борьбе за выход в полуфинал ATP Finals. Швейцарец составил компанию уже ранее пробившимся в полуфинал австрийцу Доминику Тиму и греку Стефаносу Циципасу.В пятницу групповой этап завершат матчи между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым, а также испанцем Рафаэлем Надалем и уже упоминавшимся Циципасом.Полуфиналы пройдут в субботу, а финал и матч за третье место – в воскресенье.