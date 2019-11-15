Российский нападающий Лос-Анджелес Кингз Илья Ковальчук в скором времени может остаться без контракта. Руководство королей ведет процесс по расторжению действующего договора с россиянином. Процесс находится в завершающей стадии.

Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук в скором времени может остаться без контракта с калифорнийским клубом. Руководство "королей" ведет процесс по расторжению действующего договора с россиянином. Процесс находится в завершающей стадии.Ковальчук постепенно был выведен из состава команды, сообщает Twitter-аккаунт The Hockey News. Накануне он вышел на тренировку вместе с командой, но вскоре стало известно, что он лишился места в стартовых звеньях.Игра Ковальчука перестала устраивать "Кингз" – на протяжении восьми матчей он не забивает, а за предыдущие четыре поединка отметился одной результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне в его активе 17 матчей, три заброшенных шайбы и шесть голевых пасов.Изначально сообщалось о том, что 36-летний россиянин может быть обменян в другой клуб НХЛ, однако ни один клуб лиги не выразил интереса к Ковальчуку.