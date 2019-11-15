Отчётно-выборная конференция ИКОМ состоялась в рамках проведения VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника избрана членом Президиума Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России). Об этом сообщает пресс-служба музея.Отчётно-выборная конференция ИКОМ состоялась в рамках проведения VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Международный совет музеев был создан в 1946 году. В его задачи входит охрана и популяризация природного и культурного наследия. В своей деятельности ИКОМ тесно связан с ЮНЕСКО.Напомним, что Светлана Мельникова также представляет интересы Владимиро-Суздальского музея-заповедника в Президиуме Союза музеев России и в Совете при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.