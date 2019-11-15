Воспитанникам напомнили о вреде потребления запрещеных веществ.

В рамках профилактической работы по правовому воспитанию подрастающего поколения, формирования отрицательного отношения к потреблению запрещенных веществ сотрудники Отделения МВД России по Гороховецкому району проводят встречи с юными жителями района. Очередную беседу накануне провели с ребятами из Гороховецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья».Информационно-профилактическая беседа с воспитанниками центра о вреде употребления наркотиков проходит уже не первый раз. Полицейские рассказали ребятам об опасности потребление наркотических средств и о последствиях, которые могут возникнуть вследствие их употребления. Отдельно была затронута тема ответственности за употребление, хранение, распространение и приобретение наркотических средств.Встреча прошла в дружеской обстановке. Ребята внимательно слушали гостей и задавали интересующие их вопросы.В заключении полицейские поблагодарили подростков за откровенный разговор и порекомендовали каждому говорить твердое «Нет!» наркотикам.