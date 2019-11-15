Владимир Зеленский всего себя отдает работе. Окружающие стали замечать серьезные перемены во внешности президента: от постоянного недосыпа и стресса у него появились круги под глазами. По всей видимости, глава государства подошел к опасной черте. Появились тревожные сообщения об ухудшении его самочувствия.

Владимир Зеленский всего себя отдает работе. Окружающие стали замечать серьезные перемены во внешности президента: от постоянного недосыпа и стресса у него появились круги под глазами. По всей видимости, глава государства подошел к опасной черте. Появились тревожные сообщения об ухудшении его самочувствия.Доступ к Зеленскому закрыт уже пару дней, возможностьнапрямую общаться с ним есть только у ближайших соратников. Об этом сообщаеттелеграм-канал Zе!INSIDER со ссылкой на собственные источники."Состояние здоровья Владимира Зеленского ухудшилось.Как сообщают источники, он наотрез отказался от госпитализации, чтобы непортить свой имидж", – утверждает телеграм-канал.Подтверждений распространяемой информации нет. Офиспрезидента молчит. Но исключать такого поворота событий нельзя. Известно, чтоВладимир Зеленский работает на износ. Впечатлениями о президенте поделилсяизвестный журналист Дмитрий Гордон. Не так давно он встречался с главойгосударства в его администрации на Банковой улице.Внешний вид произвел тягостное впечатление наГордона. "Измученный работой человек. Это видно. Синяки под глазами.Недоспавший, недоевший", – рассказал журналист о встрече с президентом.Когда-то улыбчивый и жизнерадостный юморист, сегодня Зеленскийпроизводит тягостное впечатление, отметила психолог Светлана Филатова.Президент Украины серьезно устал, у него появились круги под глазами,констатировала специалист. "Причем они круговые – самый плохойвариант", – сказала она в эфире НСН.Сам признал, что новая работа его сильновыматывает. В недавнем интервью он пожаловался, что привыкнуть к ней сложно.Глава государства признался, что к концу дня превращается в "какой-тоорганизм".