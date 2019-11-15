Владимир Зеленский всего себя отдает работе. Окружающие стали замечать серьезные перемены во внешности президента: от постоянного недосыпа и стресса у него появились круги под глазами. По всей видимости, глава государства подошел к опасной черте. Появились тревожные сообщения об ухудшении его самочувствия.
Владимир Зеленский всего себя отдает работе. Окружающие стали замечать серьезные перемены во внешности президента: от постоянного недосыпа и стресса у него появились круги под глазами. По всей видимости, глава государства подошел к опасной черте. Появились тревожные сообщения об ухудшении его самочувствия.
Доступ к Зеленскому закрыт уже пару дней, возможность
напрямую общаться с ним есть только у ближайших соратников. Об этом сообщает
телеграм-канал Zе!INSIDER со ссылкой на собственные источники.
"Состояние здоровья Владимира Зеленского ухудшилось.
Как сообщают источники, он наотрез отказался от госпитализации, чтобы не
портить свой имидж", – утверждает телеграм-канал.
Подтверждений распространяемой информации нет. Офис
президента молчит. Но исключать такого поворота событий нельзя. Известно, что
Владимир Зеленский работает на износ. Впечатлениями о президенте поделился
известный журналист Дмитрий Гордон. Не так давно он встречался с главой
государства в его администрации на Банковой улице.
Внешний вид произвел тягостное впечатление на
Гордона. "Измученный работой человек. Это видно. Синяки под глазами.
Недоспавший, недоевший", – рассказал журналист о встрече с президентом.
Когда-то улыбчивый и жизнерадостный юморист, сегодня Зеленский
производит тягостное впечатление, отметила психолог Светлана Филатова.
Президент Украины серьезно устал, у него появились круги под глазами,
констатировала специалист. "Причем они круговые – самый плохой
вариант", – сказала она в эфире НСН.
Сам признал, что новая работа его сильно
выматывает. В недавнем интервью он пожаловался, что привыкнуть к ней сложно.
Глава государства признался, что к концу дня превращается в "какой-то
организм".