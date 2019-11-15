На пятом этапе серии Гран-при, который проходит в Москве, завершились соревнования у фигуристов в короткой программе. Победу в ней одержал Александр Самарин, набравший 92,81 балла.

На пятом этапе серии Гран-при, который проходит в Москве, завершились соревнования у фигуристов в короткой программе. Победу в ней одержал Александр Самарин, набравший 92,81 балла.Следом за ним расположились еще два представителя России – Дмитрий Алиев (90,64) и Макар Игнатов (87,54).16 ноября мужчины покажут произвольную программу. Фигуристы выйдут на лед в 13:25 по московскому времени.