Ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан обвинил Владимира Зеленского в игре в поддавки с Владимиром Путиным и едва ли не капитуляции и предательстве национальных интересов. Политолог и публицист Армен Гаспарян во время беседы с корреспондентом Дни.ру по пунктам разобрал эти обвинения.

Ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан обвинил Владимира Зеленского в игре в поддавки с Владимиром Путиным и едва ли не капитуляции и предательстве национальных интересов. Политолог и публицист Армен Гаспарян во время беседы с корреспондентом "Дни.ру" по пунктам разобрал эти обвинения.Радикально настроенные украинские националисты и примкнувшие к ним политики обыкновенно строят свои обвинения против Владимира Зеленского на том, что он слишком мягок и дипломатичен в своих заявлениях про Россию. Однако реальных оснований так говорить у оппонентов президента Украины не так много."Несмотряна то, что Зеленского постоянно в этом обвиняют, "Слуга народа" в Верховной радене переголосовал за закон, который Россию называет агрессором. Это первое", – рассказал "" Армен Гаспарян. "Второе.Из официальной риторики Украины ровным счетом никуда не делось утверждение отом, что они ведут войну с Россией", – напомнил политолог.Третий пункт самый масштабный и касается самого понимания обвинения в игре на руку России и лично Владимиру Путину. "Я неочень понимаю, а в чем Зеленский подыгрывает?" – подчеркнул Армен Гаспарян. "Перед ним поставлена задача всеми ведущими мировыми странамио том, что он обязан выполнить минские соглашения. Это вот это называется "подыгрываниемРоссии"?" – добавил он.26 Окт 2019 в 8:17 PDTЕсли же для того, чтобы показать, что он не подыгрывает России Владимиру Зеленскому, по мнению его оппонентов, необходимо объявить о нежелании выполнять взятые Украиной на себя обязательства, тогда стоит признать, что открыто на уровне главы государства этого действительно пока не произошло. "Дляэтого у него есть "команда Зе", включая украинское правительство", – заметил политолог.Куда важнее проанализировать поступки Владимира Зеленского и итоги его работы. А они таковы, что в Донбассе до сих пор продолжается кровопролитие, аимплементации минсуких соглашений так до сих пор не произошло. "Пока мы видим ровно воспроизведение вектора, который былзакреплен за Порошенко. Это "ни мира, ни войны". Со всеми вытекающими отсюдапоследствиями", – рассказал Армен Гаспарян.Он признался, что в связи с этим не совсем понимает причину переживаний ветерана внешней разведки Украины Василия Богдана. "С его точки зрения все происходит так же, как и должно быть.Зеленский исполняет свою роль – мира, к огромному сожалению, на Донбассе нет.Есть некие попытки добиться какого-то мира, но не более того", – заключил эксперт.