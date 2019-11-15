Актер Гоша Куценко удивил поклонников, заявившись на светское мероприятие одетым в спортивном стиле. Кроме того, артист сделал заявление, которое повергло россиян в шок.

Актер Гоша Куценко удивил поклонников, заявившись на светское мероприятие одетым в спортивном стиле. Кроме того, артист сделал заявление, которое повергло россиян в шок.Куценко спросили о нашумевшей истории с налоговыми задолженностями, которые у него якобы имелись. Артист сообщил, что позвонил в налоговое управление, где его уверили, что все в порядке. "Я тоже сначала испугался. Пообсуждали меня", – цитирует знаменитость .Стоит отметить, что Куценко упомянул и успех второго сезона сериала "Скорая помощь". "Мое достижение, конечно, – "Балканский рубеж". Я думаю, я оставил веху, наследил после себя. Спродюсировал серьезное, большое кино и горжусь этим", – признался он. Артист добавил, что намерен заниматься сторонними проектами. "Я схожу постепенно с актерской дорожки на продюсерскую трассу", – резюмировал Куценко.Новость дополняется.