Накануне в одной из московских квартир были найдены тела двух женщин. К моменту обнаружения у них уже начались гнилостные изменения.

Накануне в одной из московских квартир были найдены тела двух женщин. К моменту обнаружения у них уже начались гнилостные изменения.Следователям удалось установить личности умерших. Ими оказались солистка рок-группы "Маневры" Надира Садыкова и ее мать – Рана. На момент смерти родительнице было 67 лет, а ее дочери – 44 года.Гниющие тела обнаружили в ванной. Но, примечательно, что дверь в квартиру была закрыта. На данный момент пока непонятно, что именно случилось с женщинами. Следствие ведет активное расследование.Отметим, сотрудники полиции обнаружили, что в последний раз Надира появлялась в социальной сети Вконтакте 2 августа. Тем временем, соседи умерших утверждают, что видели мать и дочь в июле.Кроме того, выяснилось, что 70-летний дядя артистки рок-исполнительницы ранее подавал заявление о пропаже сестры. Оказалось, что пенсионер разговаривал с Раной лишь в апреле этого года.14 Фев 2019 в 2:46 PSTОтсюда, у следствия напрашивается вывод, что тела пролежали в помещении несколько месяцев. Но на данный момент нельзя утверждать это с уверенностью за недостатком улик и доказательств, пишет .