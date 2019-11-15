Накануне в одной из московских квартир были найдены тела двух женщин. К моменту обнаружения у них уже начались гнилостные изменения.

Накануне в одной из московских квартир были найдены тела двух женщин. К моменту обнаружения у них уже начались гнилостные изменения.Следователям удалось установить личности умерших. Ими оказались 44-летняя солистка рок-группы "Маневры" Надира Садыкова и ее 67-летняя мать Рана.Гниющие тела обнаружили в ванной. Дверь в квартиру была закрыта. Пока непонятно, что случилось с женщинами. Ведется расследование.По данным полиции, последний раз Надира появлялась в социальной сети "ВКонтакте" 2 августа. Соседи утверждают, что видели мать и дочь в июле.Выяснилось, что 70-летний дядя рок-исполнительницы ранее написал заявление о пропаже сестры. Пенсионер разговаривал с ней в апреле этого года.14 Фев 2019 в 2:46 PSTСледователи полагают, что тела пролежали в помещении несколько месяцев. Говорить об этом с уверенностью нельзя за недостатком доказательств, пишет .