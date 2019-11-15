Лолита Милявская легко пережила расставание с супругом. Вокруг певицы уже собираются мужчины, которые хотят связать с ней свою жизнь. Однако мечта артистки найти сильного избранника вряд ли исполнится: ее окружают альфонсы и мошенники.

Лолита Милявская легко пережила расставание с супругом. Вокруг певицы уже собираются мужчины, которые хотят связать с ней свою жизнь. Однако мечта артистки найти сильного избранника вряд ли исполнится: ее окружают альфонсы и мошенники."Лолита живет, ломая стереотипы. В этом состоянии ей более чем комфортно,меняться она не собирается. После последнего развода не стоит думать, что артисткаостанется без мужчины. Вокруг нее сейчас будет хоровод женихов. Все они захотятне только ухаживать, но и завести серьезные отношения с последующимпредложением руки и сердца. Но в ближайшие полгода свои границы ей лучшеохранять. Дело в том, что многие из мужчин будут не просто альфонсами, амошенниками со стажем", – предупреждает Милявскую .Мужчин с чистыминамерениями найти будет сложно, говорит гадалка. Однако не все так мрачно. "Лолитавстретит мужчину своей мечты. Она не та женщина, которая долго льет слезы.Переживания обычно занимают у нее пять минут, все остальное – шоу. Останавливатьсяиз-за очередного развода певица не собирается", – характеризует Милявскуютаролог.По ее словам, личнаяжизнь Лолиты наладится в течение года и закончится браком. "Но хочу отметить,что ей как сильной женщине не найти сильного мужчину. Таким нужны слабыеженщины – закон природы. А она харизматичная, целеустремленная и властная.Вперед и с песней, часто напролом. Милявская настоящий боец. К такой женщинесильный мужчина не притянется", – поясняет ясновидящая.В ближайший год певицу ждеткарьерный взлет. Перемены в личной жизни помогут родиться новым хитам. "Однакохочется предупредить Лолиту о том, что надо более внимательно относиться ксебе в плане употребления алкоголя. Такого рода веселье Лолите не чуждо, и онаэто знает. Но карты говорят, что с выпивкой нужно быть крайне осторожной и непереступать черту", – посоветовала Абравитова.