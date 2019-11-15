Ежедневно человек потребляет сахар в огромных количествах. При этом многие забывают, какой вред он наносит здоровью.

Ежедневно человек потребляет сахар в огромных количествах. При этом многие забывают, какой вред он наносит здоровью.Канадские ученые из Университета Альберты провели исследование на мышах. Те подопытные, чей рацион содержал в основном глюкозу, имели в случае искусственно вызванного колита большее повреждение кишечной ткани.Эксперты сделали вывод о том, что чрезмерное потребление этого вещества повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.Кроме того, оказалось, что сахар стимулирует развитие болезнетворных бактерий. Примечательно, что продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов могут свободно перемещаться из кишечника в другие части организма.В связи с этим значительно повышается вероятность развития нейродегенеративных заболеваний. В том числе болезни Паркинсона и Альцгеймера.Отметим, продукты, в составе которых трансжиры в сочетании с химическими ароматизаторами и красителями, могут серьезно ударить по пищеварительному тракту. Как писали ранее , с особой осторожностью стоит потреблять жареные пончики и жевательный мармелад.