Калашников объявил о досрочном выполнении государственного оборонного заказа на 2019 год. Компании, входящие в концерн, передали заказчикам все оружие, в том числе и новейшие автоматы АК-12.

"Калашников" объявил о досрочном выполнении государственного оборонного заказа на 2019 год. Компании, входящие в концерн, передали заказчикам все оружие, в том числе и новейшие автоматы АК-12.Теперь предприятия начинают работать над гособоронзаказом на следующий год, сообщает пресс-служба "Калашникова".Ранее концерн отчитался о доходах от экспорта оружия. Так, в период с января по октябрь 2019 года за рубеж поставлено продукции примерно на 7 миллиардов 600 миллионов рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в аналогичный период 2018 года. Экспорт приносит до 66% от всех доходов компании, уточняет "Калашников".14 ноября 6-я общевойсковая армии Западного военного округа сообщила, что получила партию из 200 автоматов АК-12.