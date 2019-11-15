Чего не скажешь о венецианском парламенте, где бумаги, стулья, ковры и антиквариат пошли ко дну. Впервые в истории заседание прервала вода — по иронии судьбы, хлынув сразу же после отклонения депутатами поправок о борьбе с изменением климата.

Чего не скажешь о венецианском парламенте, где бумаги, стулья, ковры и антиквариат пошли ко дну. Впервые в истории заседание прервала вода — по иронии судьбы, хлынув сразу же после отклонения депутатами поправок о борьбе с изменением климата.Эта трагедия изменяется в сантиметрах. В 11 утра 26 минут уровень воды в Венеции — 156. И это значит под водой 70% города. Мэр одевает сапоги по пояс, встает на площади Сан-Марко, которое больше похоже на огромное озеро и записывает обращение к туристам и местным жителям."Площадь закрыта в целях предосторожности", — заявил Луиджи Бруньяро, мэр Венеции.Два дня назад было конечно хуже — 187 сантиметров. Это полувековой рекорд. Ущерб пока составляет примерно сотни миллионов евро. Затоплено все: парламент, дворец дожей, базалика, театры. А ведь в этом октябре планировали провести генеральные испытания "Моисея" — дамбы, что не могут достроить 15 лет.При запуске конструкции опасно завибрировали — объект в который вложено 5,5 миллиардов евро и погрязший в скандалах с растратой денег — продолжает лежать на дне лагуны."После посещения пострадавших районов и разговоров с местными жителями, я ощутил огромную боль. Представьте себе, каково это видеть, когда весь ваш мир тонет в воде", — сообщил Джузеппе Конте, премьер-министр Италии.По Венеции приходится перебираться вброд — утром мэр остановил водный транспорт. По городу водят пешие экскурсии. Туристы наблюдают как в магазинах феном сушат картины и книги, откачивают воду.Венеция возвращается к нормальной жизни. Какие-то магазины открываются и видно где была вода, а какие-то закрываются, их опечатывают, чтобы не было видно насколько там все грустно.157 сантиметров — это скорее всего финал. Судя по прогнозам сирокко [cильный жаркий ветер в странах средиземноморского бассейна] и высокая вода в Венецию в ближайшее время не вернутся.Правительство пообещало выплатить компенсации всем пострадавшим, но город рассчитывает на большее. "Венеция — это всеобщее достояние", — заявили в мэрии утром и открыли расчетный счет для пожертвований со всего мира.