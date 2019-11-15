Королева Елизавета преследует своего внука принца Гарри и его жену Меган Маркл. Монаршая особа собралась в их загородную резиденцию.

Королева Елизавета преследует своего внука принца Гарри и его жену Меган Маркл. Монаршая особа собралась в их загородную резиденцию.Елизавета души не чает в своем ненаглядном внуке. Гарри, еще когда был маленьким, являлся знатным весельчаком при британском дворе, а потому королеве очень тяжело расставаться с ним надолго. В попытке вновь сблизиться с родным человеком она часто приезжает в Фрогмор-хаус, где живут герцог и герцогиня Сассекские.Как отмечают источники, близко знакомые с королевской семьей, принц Гарри практически не появляется при дворе. Его можно заметить в Букингемском дворце только во время официальных мероприятий, поэтому Елизавета вынуждена сама навещать внука. Ее любовь к герцогу Сассекскому так сильна, что она не жалеет времени и сил на то, чтобы почаще видеть ненаглядного родственника, передаетСтоит ли говорить о том, что, когда супруг Меган Маркл поддержал идею жены справлять Рождество в Америке, венценосная особа расстроилась до глубины души? Нужно отметить, что она свято чтит традиции Британской короны, которые предписывают всей монаршей семье справлять праздники вместе. Елизавета и так серьезно переживает из-за того, что Гарри отдалился от своих родных, а подобное может просто сломить ее.25 Дек 2018 в 9:16 PSTРанее Меган Маркл и ее муж заявили, что они намерены отмечать рождественские праздники в Калифорнии вместе с матерью герцогини – Дорией Рэгланд. Молодая семья рассказывала, что это будет первое торжество, которое они встретят вместе с маленьким Арчи. Меган неоднократно отмечала, что она с нетерпением ждет праздника.