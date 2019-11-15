В сентябре Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу. Однако эксперт уверен, что вскоре супруги расстанутся.

В сентябре Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу. Однако эксперт уверен, что вскоре супруги расстанутся.Ксения Собчак увлеклась режиссером Константином Богомоловым. когда еще была замужем за Максимом Виторганом. Слухи о том, что у гламурной блондинки роман на стороне, появились осенью прошлого года. Далее появились данные о том, что Новый год супруги провели порознь. А весной 2019 года Ксения и Максим объявили о расставании.После этого Собчак начала выходить в свет с новым возлюбленным, а в сентябре оформила с ним отношения. Причем свадьба пары была в высшей мере абсурдной: к ЗАГСу жених и невеста прибыли лежа в катафалке, чья внутренняя отделка была красного цвета и в цветах. После росписи влюбленные отправились венчаться. А в завершение вечера молодожены закатили банкет, на котором Ксения Собчак залихватски исполнила эротический танец для жениха, а потом пара разрезала черный торт, украшенный белыми лебедями.К слову о последних. Якобы на праздник была приглашена заклятая подружка Ксении балерина Анастасия Волочкова. Но та категорически отказалась участвовать в этом "балагане", как высказались некоторые зрители в Сети.15 Окт 2019 в 1:09 PDTСексолог Инна Чудинова убеждена, что скоро Собчак и Богомолов расстанутся. "Думаю, что Ксения и Константин лет пять будут вместе. Возможно, у них появятся дети. Предполагаю, Ксения пожалеет, что ушла от Виторгана к Богомолову. Он все-таки создавал хороший семейный плацдарм, в нем был быт, уют, семейный очаг. А Богомолов – личность хоть и спокойная, но эпатажная. Я думаю, что он очень эгоистичен, тщеславен и самолюбив", – цитирует специалиста .