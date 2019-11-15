Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца. Обвиняемые в шпионаже в России литовцы уже воссоединились со своими семьями, заявила глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюса Яунишкиса.

Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца. Обвиняемые в шпионаже в России литовцы уже воссоединились со своими семьями, заявила глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюса Яунишкиса.Обмен прошел на русско-литовской границе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу литовской контрразведки. Двух россиян обвиненных в шпионаже Николая Филипченко и Сергея Моисеенко президент Литвы Гитанас Науседа помиловал 15 ноября.Премьер Норвегии Эрна Сульберг заявила, что Осло последовательно работало над возвращением Фруде Берга, приговоренного в России к 14 годам колонии строгого режима.Бывший норвежский пограничник Фруде Берг был задержан с поличным при получении секретных документов от рабочего российского оборонного завода. В Литву после шпионского обмена вернулись двое литовцев Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис.