Странные дела происходят в Верховной раде. Журналисты запечатлили кадр, на котором экс-президент, а ныне депутат Петр Порошенко взял за руку своего соратника Алексея Гончаренко. Пользователи Сети то ли в шутку, то ли всерьез задались вопросом: а не сменил ли бывший глава государства сексуальную ориентацию?
Странные дела происходят в Верховной раде. Журналисты запечатлили кадр, на котором экс-президент, а ныне депутат Петр Порошенко взял за руку своего соратника Алексея Гончаренко. Пользователи Сети то ли в шутку, то ли всерьез задались вопросом: а не сменил ли бывший глава государства сексуальную ориентацию?
Резонансный снимок опубликовал на своей странице в
"Фейсбук" телеведущий Ростислав Сухачев. На фотографии видно, как
Петр Порошенко и его соратник по партии "Европейская солидарность"
Алексей Гончаренко взялись за руки, переплетая пальцы. Содержание разговора
между ними в этот трогательный момент осталось неизвестным.
Снимок вызвал бурную реакцию у пользователей Сети. "Так
мило. Они созданы друг для друга", – пошутили комментаторы. Ходят слухи, будто Порошенко усыновил Гончаренко, отметили другие. "Партия нас связала,
тайною нашей стала", – написали третьи.
А некоторые усомнились в традиционной сексуальной ориентации
экс-президента. "Возьмемся за руки, друзья. А может, за кое-что другое,
когда никто не видит) Любовнички? Петя, а Марина в курсе?" -
поиронизировал на своей странице в "Твиттер" пользователь с ником
"Кремлевский Связной".
Алексей Гончаренко – давний соратник . В
Верховной раде прошлого созыва он входил в пропрезидентскую фракцию.
Поддержал его на выборах главы государства.
В обновленном парламенте он стал
депутатом от партии "Европейская солидарность". Возглавил политсилу
сам бывший президент.
Соратник публично оправдывал убийство одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. В марте следующего года он был задержан в Москве по делу о покушении на убийство гражданина России. После допроса был отпущен и вернулся на Украину.