Странные дела происходят в Верховной раде. Журналисты запечатлили кадр, на котором экс-президент, а ныне депутат Петр Порошенко взял за руку своего соратника Алексея Гончаренко. Пользователи Сети то ли в шутку, то ли всерьез задались вопросом: а не сменил ли бывший глава государства сексуальную ориентацию?

Странные дела происходят в Верховной раде. Журналисты запечатлили кадр, на котором экс-президент, а ныне депутат Петр Порошенко взял за руку своего соратника Алексея Гончаренко. Пользователи Сети то ли в шутку, то ли всерьез задались вопросом: а не сменил ли бывший глава государства сексуальную ориентацию?Резонансный снимок опубликовал на своей странице в"Фейсбук" телеведущий Ростислав Сухачев. На фотографии видно, какПетр Порошенко и его соратник по партии "Европейская солидарность"Алексей Гончаренко взялись за руки, переплетая пальцы. Содержание разговорамежду ними в этот трогательный момент осталось неизвестным.Снимок вызвал бурную реакцию у пользователей Сети. "Такмило. Они созданы друг для друга", – пошутили комментаторы. Ходят слухи, будто Порошенко усыновил Гончаренко, отметили другие. "Партия нас связала,тайною нашей стала", – написали третьи.А некоторые усомнились в традиционной сексуальной ориентацииэкс-президента. "Возьмемся за руки, друзья. А может, за кое-что другое,когда никто не видит) Любовнички? Петя, а Марина в курсе?" -поиронизировал на своей странице в "Твиттер" пользователь с ником"Кремлевский Связной".Алексей Гончаренко – давний соратник . ВВерховной раде прошлого созыва он входил в пропрезидентскую фракцию.Поддержал его на выборах главы государства.В обновленном парламенте он сталдепутатом от партии "Европейская солидарность". Возглавил политсилусам бывший президент.Соратник публично оправдывал убийство одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. В марте следующего года он был задержан в Москве по делу о покушении на убийство гражданина России. После допроса был отпущен и вернулся на Украину.