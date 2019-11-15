Популярному телеведущему следует быть осторожнее в ближайшее время. Завистники хотят разрушить его репутацию злыми сплетнями.

Популярному телеведущему следует быть осторожнее в ближайшее время. Завистники хотят разрушить его репутацию злыми сплетнями."Он человек умный, неординарный, эрудированный. Во многом является примеромдля современной молодежи. Отлично чувствует аудиторию, прекрасно ориентируетсяв прошлом, настоящем и в будущем. Карты говорят о том, что в ближайшем будущем онбудет проводить семинары и читать лекции. Возможно, его пригласят в какое-то высшееучебное заведение для проведения образовательных лекций. При этом аудиторияслушателей будет не только русскоязычная", – рассказывает ."Свой день рождения онотметит в кругу самых близких друзей. В данный момент его взаимоотношения сженой спокойные и благородные, – продолжает ведунья. – В их семье царитгармония. Но карты говорят, в течение года ему не укрыться от внимания сплетников.Какие-то люди захотят очернить его имя и придумать, буквально сфабриковатьвокруг Диброва любовный треугольник. Эта подлая акция не расстроит Диброва,ведь все его окружение прекрасно понимает, что такие действия невероятно смешнына фоне его отношения к семейным ценностям".Дети Диброва полностьюунаследовали все лучшие качества отца. Карты показывают, что младший сын Дмитриядостигнет высот еще больших, чем его отец."Я вижу предложение или контрактна серию каких-то телевизионных программ за рубежом. Скорее всего, это будет продюсированиенового проекта. Контракт будет очень значимый в финансовом плане. В новом годуДмитрий откроет бизнес. Есть вероятность, что это будет нечто, связанное сресторанами, то есть Дибров, возможно, станет партнером такогопроекта. Позже этим всем займется кто-то из членов его семьи", – предсказала Саона.