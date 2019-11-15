Во время очередного выпуска Жить здорово Елена Малышева спровоцировала споры между докторами. Ведущая назвала ряд медицинских анализов бесполезными.

Во время очередного выпуска "Жить здорово" Елена Малышева спровоцировала споры между докторами. Ведущая назвала ряд медицинских анализов бесполезными.По мнению звезды, нет смысла сдавать анализ с проверкой на антитела к хеликобактер пилори. Как оказалось, наличие антител вовсе не означает, что это и есть спасение от опасной бактерии. Кроме того, ее можно обнаружить, даже если бактерия давно не проявляет активности.С высказыванием Малышевой согласились ее коллеги – врачи из эфира программы. А доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев эту точку зрения не поддержал."Диагностика на любой вирус является полезной. Потому что в мире скрытые вирусы и инфекции являются правилом, а то, что они вызывают болезни, это исключение", – отметил профессор.В спор вмешался и главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников. Обычно он категорически не согласен с Еленой Васильевной. На этот раз специалист целиком и полностью ее поддержал.Он добавил, что ведущая указала не все бесполезные анализы, сообщает . По его мнению, здоровый человек должен регулярно сдавать всего три – на холестерин, сахар и гемоглобин.