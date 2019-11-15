В Тюмени завершилась вторая спринтерская гонка у биатлонистов, после которой стало известно, кто из спортсменов попал в состав сборной России на первые три этапа Кубка мира. Ими оказались Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов.

В Тюмени завершилась вторая спринтерская гонка у биатлонистов, после которой стало известно, кто из спортсменов попал в состав сборной России на первые три этапа Кубка мира. Ими оказались Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов.Во второй гонке на десять километров первым финишировал Поршнев, преодолев дистанцию за 27 минут 12,4 секунды и допустив лишь один промах. Вторым стал Дмитрий Малышко (+2,6, 1 промах). Третьим оказался Эдуард Латыпов (+14,7, 2 промаха).По итогам двух спринтов наибольшее количество очков набрали Малышко, Поршнев, Стрельцов. Еще два биатлониста определятся решением тренерского штаба сборной.Напомним, что ранее по итогам прошлого сезона в состав национальной команды на первые этапы Кубка мира попали Александр Логинов и Евгений Гараничев.