Актриса Мария Стерникова, мама артиста Александра Носика, найдена в больнице. В настоящее время она находится дома. Марию Стерникову нашли в медицинском учреждении волонтеры движения Лиза Алерт.

Актриса Мария Стерникова, мама артиста Александра Носика, найдена в больнице. В настоящее время она находится дома.Представитель Носика Кира Железняк рассказала РИА Новости, что Марию Стерникову нашли в медицинском учреждении волонтеры движения "Лиза Алерт". Ранее сообщалось, что в одну из столичных больниц попала женщина, похожая на маму Александра Носика. Сам артист был не в Москве и не успел доехать в учреждение, чтобы опознать ее. В итоге Марию Стерникову опознала сиделка и забрала домой.Кира Железняк выразила благодарность волонтерам движения "Лиза Алерт".75-летняя Мария Стерникова 14 ноября вышла на Зоологическую улицу вместе с помощницей и собакой. В тот момент, когда сопровождавшая отвлеклась на животное, мама Александра Носика куда-то исчезла. Поиски Марии Стерниковой осложнялись тем, что она страдает от болезни Альцгеймера, средств связи при ней не было.