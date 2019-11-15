Экс-чиновник Минкультуры РФ Борис Мазо уверен, что его уголовное преследование в России ведется по политическим мотивам, поэтому он обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Экс-чиновник Минкультуры РФ Борис Мазо уверен, что его уголовное преследование в России ведется по политическим мотивам, поэтому он обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище, передает "Интерфакс".По словам его российского адвоката Вячеслава Мусияка, рассмотрение вопроса о предоставлении политического убежища – процедура длительная, которая может растянуться на месяцы. "Если Австрия решит выдать Мазо, а решение о предоставлении ему политического убежища еще не будет принято, то его экстрадируют", — сказал Мусияка.Как сообщалось, бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Мазо задержали в начале ноября в Австрии на основании ордера на арест, выданного судом Марбельи. В Испании также были задержаны его бывшая жена и сын, позже их отпустили.