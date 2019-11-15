Глава правительства РФ Дмитрий Медведев вместе вице-премьером Ольгой Голодец и главой Минкультуры Владимиром Мединским посетили фотовыставку ТАСС Главные кадры, организованную в Мариинском театре.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев вместе вице-премьером Ольгой Голодец и главой Минкультуры Владимиром Мединским посетили фотовыставку ТАСС "Главные кадры", организованную в Мариинском театре.В экспозицию вошли снимки ТАСС, посвященные знаменитым артистам и постановкам, в которых они участвовали, а также фотографии, рассказывающие о ключевых премьерах и событиях Года театра и Театральной олимпиады 2019 года в России. Персональную экскурсию членам правительства провел художественный руководитель театра Валерий Гергиев."Хорошие фотографии", — сказал Медведев, осмотрев экспозицию, оформленную в стилистике "Окна ТАСС".Премьер-министр также положительно оценил и итоги театрального марафона, который прошел в 85 регионах страны."Россия большая, и то, что нам удалось практически во всех регионах провести этот марафон, я считаю, уже само по себе очень дорогого стоит. Спектакли, их трансляции смогли увидеть порядка 7 миллионов человек", — отметил Дмитрий Медведев на встрече с деятелями культуры, принимающими участие в Петербургском международном культурном форуме.Он также напомнил, что в этом году в России впервые прошла Международная театральная олимпиада, которая существует уже 25 лет"Мы этим очень довольны", — подытожил глава правительства РФ, передает РИА Новости.