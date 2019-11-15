На этапе Гран-при России по фигурному катанию, который принимает Москва, завершилась короткая программа у женщин. Лучший прокат получился у представительницы России Евгении Медведевой, набравшей 76, 93 балла.

На этапе Гран-при России по фигурному катанию, который принимает Москва, завершилась короткая программа у женщин. Лучший прокат получился у представительницы России Евгении Медведевой, набравшей 76, 93 балла.Второе место заняла ее соотечественница Александра Трусова. Судьи оценили ее выступление в 74,21 балла. Американка Мэрайя Белл стала третьей с результатом 67,11 балла.16 ноября фигуристки будут соревноваться в произвольной программе.