Световые инсталляции, гирлянды, светящиеся шары появятся на улицах Мира, Горького, Большой Московской и на проспекте Ленина.

Световые инсталляции, гирлянды, светящиеся шары появятся на улицах Мира, Горького, Большой Московской и на проспекте Ленина. Торги прошли, подрядчик выбран, работы уже начались.Полностью в новогоднюю иллюминацию городские улицы обрамят через месяц. На Соборной площади на ели, липы и березы повесят почти 300 снежинок, на Садовой площади – 100 таких же украшений, на площади Ленина – 153 звездочки и колокольчика. В Молодежном сквере на ели водрузят светящиеся полярные звезды. Их будет 30 штук. Здесь же фонарные столбы украсят световыми гирляндами. Такие же появятся на пешеходной улице на Спасской и Георгиевской, а также на Красносельском пруду, сообщает