Председатель правления Газпрома Алексей Миллер не верит мягкую розовую зиму, которую ранее пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Розовая зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после темно-синего лета, — считает Миллер.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер не верит мягкую "розовую" зиму, которую ранее пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По прогнозам, которые есть в распоряжении компании, в январе-марте 2020 года будет заметно холоднее, чем предыдущей зимой. Кроме того, нельзя исключать и различные погодные сюрпризы.Миллер напомнил о настоящей русской зиме в Европе в марте 2018 года, когда впору было всем одеваться в тулупы. А в некоторых российских регионах морозы трещат уже сейчас."Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после "темно-синего" лета", — считает Миллер.Как сообщает "Интерфакс", он заверил, что в "Газпроме" проведена масштабная работа по подготовке к зиме. Компания готова к пиковым нагрузкам.Две недели назад Роман Вильфанд назвал грядущую зиму "розовой", хотя и отметил, что не любит таких неформальных эпитетов. По его словам, зима будет нехолодной, а температурный фон — около и выше нормы.С его словами согласились в Московском метеобюро. Там предстоящий погодный сезон назвали вишневой зимой.