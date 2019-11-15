Накануне, 14 ноября, свой день рождения отметила одна из самых экстравагантных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе Лолита Милявская. Среди чествующих именинницу артистов отметилась Алла Пугачева, и та вступила с ней в диалог.

Накануне, 14 ноября, свой день рождения отметила одна из самых экстравагантных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе Лолита Милявская. Среди чествующих именинницу артистов отметилась Алла Пугачева, и та вступила с ней в диалог.14 Ноя 2019 в 1:37 PSTМатериал дополняется