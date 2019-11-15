Накануне, 14 ноября, свой день рождения отметила одна из самых экстравагантных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе Лолита Милявская. Среди чествующих именинницу артистов отметилась Алла Пугачева, и та вступила с ней в диалог.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-11-2019-milyavskaya-derzko-otreagirovala-na-prizyv-pugachevoj.html" target="_blank">Милявская дерзко отреагировала на призыв Пугачевой</a> - Накануне, 14 ноября, свой день рождения отметила одна из самых экстравагантных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе Лолита Милявская. Среди чествующих именинницу артистов отметилась Алла Пугачева, и та вступила с ней в диалог.
[url=https://33live.ru/novosti/15-11-2019-milyavskaya-derzko-otreagirovala-na-prizyv-pugachevoj.html]Милявская дерзко отреагировала на призыв Пугачевой[/url] - Накануне, 14 ноября, свой день рождения отметила одна из самых экстравагантных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе Лолита Милявская. Среди чествующих именинницу артистов отметилась Алла Пугачева, и та вступила с ней в диалог.