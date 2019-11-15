В четверг вечером в парке Лосиный остров на востоке Москвы обнаружено тело 45-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

В четверг вечером в парке "Лосиный остров" на востоке Москвы обнаружено тело 45-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.По данным СКР, неизвестный нанес жертве больше 10 ударов ножом. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", ведется следствие.