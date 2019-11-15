Готов вернуться на родину и не претендовать на власть — за этим и не только твитами экс-президента Боливии Моралеса сегодня следят едва ли не пристальнее чем за микроблогом Трампа. Его Моралес, кстати, упомянул в очередном, уже 22-м за последние 48 часов твите - он обвинил американского лидера в осуществлении многосерийного заговора.

"Готов вернуться на родину и не претендовать на власть" — за этим и не только твитами экс-президента Боливии Моралеса сегодня следят едва ли не пристальнее чем за микроблогом Трампа. Его Моралес, кстати, упомянул в очередном, уже 22-м за последние 48 часов твите — он обвинил американского лидера в осуществлении многосерийного заговора. Трамп не ответил, но выяснилось, что за высказываниями бывшего боливийского лидера внимательно наблюдают его оппоненты-соотечественники. Они уже предупредили: за твиты Моралеса первым ответит приютивший его Мехико.Газовым снарядом в толпу. Следом — резиновыми пулями. Полицейские разгоняют демонстрацию в центре неофициальной боливийской столицы Ла-Паса. Сторонники Эво Моралеса показывают, чем в них стреляют. Женщина плачет навзрыд.Протестующие отвечают силовикам тем же. Булыжники, бутылки, палки — в ход идет все.Стороны уже строят укрепления. Вот трасса из аэропорта в город — частично перекрыта бетонными блоками. Люди шагают пешком — общественный транспорт отменили. Время от времени выключают и подъемники, который ведут в бедные кварталы — именно там живет основная часть сторонников Моралеса. По городу здесь и там — взрывы.Дворец Кемадо — резиденция боливийского президента — сейчас точно в осаде. Именно сюда почти ежедневно приходят протестовать сторонники Моралеса, а полиция их разгоняет.Сам Моралес уже заявил, что готов вернуться, чтобы остановить гражданский конфликт. Он заверяет, что в отставку решил подать, только чтобы избежать кровопролития. Но стало лишь хуже."Я ушел в отставку, но и на следующий день люди всё равно погибают. Это ужасно. Конечно, если люди попросят, мы рано или поздно вернемся в Боливию, чтобы восстановить порядок. Именно этого просят жители", — заявил Моралес.Назвавшая себя новым главой государства оппозиционный сенатор Жанин Аньес уже раздает посты."Я говорю о передаче власти, о смене режима, который превратил нашу страну в тоталитарную, для того, чтобы установить демократические ценности, структуры, порядки", — сообщила она.Главой президентской администрации стал соратник известного в Боливии ультраправого политика Луиса Фернандо Камачо.Сам Камачо является создателем радикальных боевых бригад, которые были главной силой переворота против Моралеса.Индейцы Боливии опасаются, что приход таких людей к власти — угроза начала этнических чисток в стране.Многие уверены, что время Моралеса еще не закончено. Вот и часы на здании сената идут, как приказал ушедший в отставку президент — не вправо, а влево.